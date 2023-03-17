«Енисей» победил «Арсенал» в матче Первой лиги

Футболисты «Енисея» победили тульский «Арсенал» в матче 23-го тура розыгрыша Первой лиги. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол на 18-й минуте забил с пенальти Валерий Кичин.

«Енисей» набрал 41 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя «Аланию». У «Арсенала» 33 очка, команда занимает пятое место в Первой лиге, отставая от зоны стыковых игр за право выступать в РПЛ на 7 очков.

В 24-м туре «Енисей» 26 марта сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а «Арсенал» в тот же день примет «Уфу».