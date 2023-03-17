«Месси счастлив в Париже». Тренер «ПСЖ» Галтье - о новом контракте с аргентинцем

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта форварда Лионеля Месси с клубом.

«Я знаю, что Лео ведет переговоры с руководством команды. Когда желания всех сторон совпадут, то он останется здесь на следующий сезон. Месси счастлив в «ПСЖ», — цитирует Галтье журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что болельщики «ПСЖ» недовольны выступлением Месси, а сам аргентинец рассматривает варианты перехода в другой клуб.

Контракт Месси с «ПСЖ», за который он выступает с 2021 года, истекает в конце этого сезона. В текущем розыгрыше лиги 1 Месси провел 22 матча, стал автором 13 голов и 13 результативных передач.