Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте турнира.

В матче 1/8 финала против «Лейпцига» Холанд забил пять мячей, став третьим игроком в истории турнира, кому это удавалось. Ранее пента-трик оформляли бывший игрок «Барселоны» Лионель Месси в матче против «Байера», а также экс-футболист «Шахтера» Луис Адриано в игре с БАТЭ.

На звание лучшего игрока недели также претендовали Карим Бензема («Реал»), Виктор Осимхен («Наполи») и Хакан Чалханоглу («Интер»).