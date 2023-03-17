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Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Норвежец стал автором пяти голов в ворота «Лейпцига».
17 марта 2023 17:59
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте турнира.

В матче 1/8 финала против «Лейпцига» Холанд забил пять мячей, став третьим игроком в истории турнира, кому это удавалось. Ранее пента-трик оформляли бывший игрок «Барселоны» Лионель Месси в матче против «Байера», а также экс-футболист «Шахтера» Луис Адриано в игре с БАТЭ.

На звание лучшего игрока недели также претендовали Карим Бензема («Реал»), Виктор Осимхен («Наполи») и Хакан Чалханоглу («Интер»).

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