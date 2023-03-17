Президент ФИФА Инфантино призвал разобраться в ситуации с обвинениями «Барселоны»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал обвинения в адрес «Барселоны» в подкупе судей.

«ФИФА наблюдает за всем происходящим в мире футбола. Когда возникают негативные ситуации, мы выражаем обеспокоенность, потому что клубы, особенно большие, делают много для развития футбола. Ситуацию в Испании надо проанализировать, в Италии тоже были моменты, вредящие футболу. Необходимо действовать и искать решения», - цитируют Инфантино испанские СМИ.

Ранее прокуратура Испании начала расследование против «Барселоны» по факту перевода свыше 7,3 млн. евро вице-президенту судейского комитета королевской федерации футбола Испании Энрикесу Негрейре за влияние на арбитров.