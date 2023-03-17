Александр Мухин о Карпине: «Объяснял: «Успех к вам придет только через труд»

— Кафанов отметил, как Карпин поменял отношение к молодым, как посвятил себя развитию их ментальности. Ты заметил эти перемены?

— Карпин постоянно собирал молодежь — и на сборах, и в сезоне. Разговаривал с нами обо всем. Объяснял: «Будете дурака валять — смысла находиться здесь нет. Вы все талантливы, у каждого есть что-то свое. Но успех к вам придет только через труд». И повторял, прям твердил: «Следите за собой».

— Какое у тебя слабое качество?

— Не помню, чтобы на это Карпин обращал внимание. Но раньше мне говорили про потерю концентрации. Защитник должен быть в игре все 90 минут, вообще не выпадать, - сказал Мухин Sport24.