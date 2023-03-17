В Гане простились с Атсу, игроком национальной сборной, погибшим в Турции

В Аккре состоялась церемония прощания с футболистом национальной сборной и турецкого «Хатайспора» Кристианом Атсу, погибшим в результате разрушительного землетрясения в Турции

Прощание проходило в Государственном дворце Аккры, его посетил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо. Также на ней присутствовали другие высокопоставленные лица и бывшие одноклубники футболиста.

Похороны Атсу состоятся в его родном городе Ада в Гане. 31-летний Атсу за свою карьеру выступал за португальские «Порту» и «Риу Аве», английские «Челси», «Эвертон», «Борнмут» и «Ньюкасл», нидерландский «Витесс», испанскую «Малагу», саудовский «Аль-Раед». В составе сборной Ганы он провел 60 матчей, в которых забил 10 мячей.

Разрушительное землетрясение силой 7,7 баллов произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Спустя несколько часов последовал еще один толчок силой 7,6 баллов. Тело Атсу было извлечено из-под завалов 18 февраля. По последним данным, число погибших в Турции превысило 49 тысяч.