Сафонов заболел коронавирусом. Он не сыграет за сборную России и пропустит матч с «Локомотивом»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов выбыл на неопределенный срок. Об этом сообщил известный инсайдер Иван Карпов.
По его данным, вратарь, вызванный в сборную России, не сыграет за национальную команду. Кроме того, футболист пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», намеченный на 18 марта.
Как пишет Карпов, 24-летний Сафонов заболел коронавирусом.
«Вместо него в команду Карпина будет вызван Джанаев (у Шунина травма)», – добавил инсайдер в соцсети.
В нынешнем сезоне РПЛ Матвей Сафонов отыграл 19 матчей и пропустил 32 гола. Также на его счету 5 «сухарей».
источник: «Советский спорт»