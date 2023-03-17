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Сафонов заболел коронавирусом. Он не сыграет за сборную России и пропустит матч с «Локомотивом»

Сроки возвращения футболиста не уточняются.
17 марта 2023 22:02
автор: Артур Гичунцев

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов выбыл на неопределенный срок. Об этом сообщил известный инсайдер Иван Карпов.

По его данным, вратарь, вызванный в сборную России, не сыграет за национальную команду. Кроме того, футболист пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», намеченный на 18 марта.

Как пишет Карпов, 24-летний Сафонов заболел коронавирусом.

«Вместо него в команду Карпина будет вызван Джанаев (у Шунина травма)», – добавил инсайдер в соцсети.

В нынешнем сезоне РПЛ Матвей Сафонов отыграл 19 матчей и пропустил 32 гола. Также на его счету 5 «сухарей».

источник: «Советский спорт»
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