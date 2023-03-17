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«Нам от этого ни хорошо, ни плохо»: Орещук отреагировал на переизбрание Инфантино главой ФИФА

Швейцарец победил на безальтернативной основе.
17 марта 2023 22:03
автор: Александр Шульгин

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переизбрание Джанни Инфантино на пост президента ФИФА.

«Если он переизбран, то значит, в ФИФА согласны, чтобы он продолжал свою работу. Ничего прямо крайне плохого он не сделал, так что это вполне логичное событие. Впрочем, нам от этого пока ни хорошо, ни плохо, потому что российский футбол пока что не задействован в международных матчах», - приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, Инфантино руководит федерацией с 2016 года. Накануне он был переизбран на безальтернативной основе, при отсутствии других кандидатов.

В настоящее время все российские клубные и национальные команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

источник: «РБ-Спорт»
«Нам от этого ни хорошо, ни плохо»: Орещук отреагировал на переизбрание Инфантино главой ФИФА
Швейцарец победил на безальтернативной основе.
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