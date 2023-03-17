«Федор должен понимать ситуацию»: экс-вратарь ЦСКА Новиков - о непопадании Чалова в состав сборной

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал отсутствие форварда армейцев Федора Чалова в составе сборной России, которая проведет учебно-тренировочный сбор и сыграет товарищескую встречу с командой Ирана.

«Ничего страшного нет в том, что Федор не попал в состав. Комличенко, Соболев и Тюкавин примерно такого же уровня, как и Чалов. Вероятно, Карпин посмотрит на этих форвардов в ближайших матчах и сделает какие-то выводы, кого брать в следующий раз, а кого нет. Вызвать именно этих нападающих - право главного тренера и это право нужно уважать. Я не думаю, что Чалову будет обидно из непопадания в состав сборной на этот раз. Федор должен понимать данную ситуацию», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, что матч Иран - Россия пройдет 23 марта в Тегеране.

Ранее стало известно о том, что сборная России может принять участие в турнире в Центральной Азии летом.