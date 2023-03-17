Андрей Червиченко: Фактом вылета «Зенита» из Кубка удивлен

«Самим фактом вылета «Зенита» из Кубка удивлен, а по игре — не очень. Проблема «Зенита» в том, что, когда во второй части чемпионата надо добирать, они оказываются в какой-то яме. Невыразительная игра с «Волгой», с «Динамо», на тоненького отскочили с матча с «Химками». Команда к финишу не очень готова. Пока чемпион неубедителен.

«Динамо» — молодцы. Хотя их победа должна была случиться еще немного раньше. Но я понимаю, почему арбитр не поставил пенальти. Костя Тюкавин, получив по ноге, сначала встал на обе ноги, а потом уже начал заваливаться», — сказал Червиченко «Чемпионату».