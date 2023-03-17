Роберт Левандовски: Анчелотти вселил в меня уверенность. Карло – потрясающий человек

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски вспомнил о совместной работе с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. Напомним, итальянец тренировал польского нападающего в мюнхенской «Баварии».

«Анчелотти вселил в меня большую уверенность. Он дал мне то, чего у меня раньше не было. Карло – потрясающий человек, который заботится о вас. У Карло можно многому научиться», – сказал футболист зарубежной прессе.

Левандовски стал игроком «Барселоны» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги форвард отыграл 21 матч, забил 15 голов и отдал 5 голевых передач, а его команда идет на 1-й позиции.

К слову, 19 марта «Барселона» и «Реал» сыграют в 26-м туре чемпионата Испании. Встреча начнется в 23.00 мск.