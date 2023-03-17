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Юран высказался за возвращение пива на российские стадионы

В настоящее время продажа напитка на отечественных аренах запрещена.
17 марта 2023 23:50
автор: Александр Шульгин

Бывший футболист и тренер российских клубов Сергей Юран высказался за возвращение пива на российские стадионы.

«Нужно возвращать пиво на стадионы в России - я поиграл 10 лет в Европе: в Австрии, Англии, Германии, Португалии - даже намека на что-то плохое не было с пивом. На стадионах же не продают водку! Наверное, пиво нужно возвращать. Сейчас достаточно камер на стадионах, и всех людей видно. Понятно, что, если кто-то хочет напиться - он сделает это до того, как зайдет на трибуну», - приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, в России запретили продажу пива на спортивных объектах в 2005 году. После этого в Государственной думе РФ не раз звучали мнения о том, что закон надо пересмотреть, однако пока поправок к нему не принималось.

источник: «РБ-Спорт»
Юран высказался за возвращение пива на российские стадионы
В настоящее время продажа напитка на отечественных аренах запрещена.
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