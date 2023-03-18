«Вот это позор»: Моуринью отреагировал на вылет «Лацио» из Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал вылет «Лацио» из Лиги конференций.

«Лацио» не будет играть в третьесортном еврокубке? Вот это позор… Теперь УЕФА придётся тратить средства на транспортировку трофея, который мог бы остаться в Риме. Теперь, возможно, титул отправится во Флоренцию», - приводит слова португальского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, «Лацио» по сумме двух встреч уступил «АЗ» из Нидерландов.

«Рома» является действующим обладателем трофея, а в текущем сезоне уже добралась до 1/4 финала Лиги Европы.