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Спаллетти недоволен итогами жеребьевки Лиги чемпионов и считает «Милан» фаворитом турнира

Две итальянские команды сойдутся между собой в 1/4 финала.
18 марта 2023 09:06
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой неаполитанцам выпал «Милан».

«Только некомпетентные в футболе люди говорят, что это хороший жребий, потому что «Милан» чувствует себя как дома в Лиге чемпионов - они семь раз выиграли турнир и уступают только «Реалу».

В последние несколько дней я читал о том, что «ПСЖ» и другие команды, как «Манчестер Сити», испытывают трудности с тем, чтобы пройти весь путь до конца, потому что у них нет европейского опыта. Если то, о чем пишут, правда, то надо сказать, что «Милан» - фаворит в Лиге чемпионов», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, в других парах мадридский «Реал» сыграет с лондонским «Челси», мюнхенская «Бавария» с «Манчестер Сити», а миланский «Интер» с лиссабонской «Бенфикой».

Встречи пройдут 11 и 18 апреля.

Спаллетти недоволен итогами жеребьевки Лиги чемпионов и считает «Милан» фаворитом турнира
Две итальянские команды сойдутся между собой в 1/4 финала.
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