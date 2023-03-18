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Пиоли объяснил, за счет чего «Милан» может обыграть «Наполи» в Лиге чемпионов

Жребий свел две итальянские команды в 1/4 финала турнира.
18 марта 2023 10:10
автор: Александр Шульгин

Главный тренер итальянского «Милана» поделился своими ожиданиями от противостояния с «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Наполи» силен, в чемпионате дела у них идут лучше, чем у нас, но Лига чемпионов - это Лига чемпионов, а «Милан» - это «Милан». Между Серией А и Лигой чемпионов есть очевидная разница.

Победа в Лиге чемпионов - это наша цель, мы должны думать, что пройдем весь путь до конца. Почему мы должны считать, что у нас ничего не получится? У нас есть опыт выступления на высоком уровне», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, в других парах мадридский «Реал» сыграет с лондонским «Челси», мюнхенская «Бавария» с «Манчестер Сити», а миланский «Интер» с лиссабонской «Бенфикой».

Встречи пройдут 11 и 18 апреля.

«Милан» является действующим чемпионом Италии. «Наполи» - лидер чемпионата в текущем сезоне.

Пиоли объяснил, за счет чего «Милан» может обыграть «Наполи» в Лиге чемпионов
Жребий свел две итальянские команды в 1/4 финала турнира.
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