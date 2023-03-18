В ЦСКА прокомментировали отсутствие Чалова в заявке сборной России

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию, согласно которой, нападающий армейцев Федор Чалов не попал в заявку сборной России из-за проблем со здоровьем.

«Федор полностью здоров и готовится к матчу с «Зенитом», – сказал Брейдо, чьи слова приводит Metaratings.ru.

Напомним, сборная России начнет мартовский сбор 19-го числа, а 23-го команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче против Ирана.

Что касается Чалова, то в нынешнем сезоне РПЛ 24-летний форвард отыграл 19 матчей и забил 11 голов. Также в его активе 2 голевых паса.