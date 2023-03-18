Каррагер поставил «Ливерпуль» ниже «Ньюкасла» по итогам сезона АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что его бывший клуб окажется в турнирной таблице ниже набравшего ход «Ньюкасла».

«Что бы я сказал о «Тоттенхэме» и «Ливерпуле»? Я не согласен с Гари Невиллом, который считает, что они финишируют выше «Ньюкасла». Похоже, что в обоих клубах есть поводы для беспокойства. Они не стабильны, порой они показывают игру и результаты, в которые сложно поверить. Я не думаю, что мы видим подобное с «Ньюкаслом». Когда я смотрю на них, и они не побеждают, это по-прежнему хорошая игра», - приводит слова ветерана британская пресса.

Напомним, после 26 матчей «сороки» с 47 очками занимают пятое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 42 очками расположился строчкой ниже, однако по потерянным очкам уступает идущему следом «Брайтону».