«Оренбург» – «Спартак»: стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 18 марта, «Оренбург» и «Спартак» сыграют в 20-м туре РПЛ. Встреча пройдет в Оренбурге и начнется в 12.00 мск.

За час до начала игры команды объявили стартовые составы.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Стаматов, Перес, Эктов, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Тавареш, Зобнин, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Оренбург» занимает 8-е место, набрав 28 очков. У москвичей – 40 очков и 2-я позиция.