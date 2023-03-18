Негрейра заявил, что консультировал «Барселону» по решениям судей

Бывший вице-президент технического комитета судей в RFEF Энрикес Негрейра выступил с заявлением.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» заплатила специалисту около 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях.

«Моей обязанностью было говорить свое мнение о матчах с точки зрения арбитров. Технический совет «Барселоны» хотел убедиться, что против клуба не было принято никаких решений, что все было нейтрально», - приводит слова Негрейры испанское СМИ.

Специалист отрицает, что платил арбитрам из тех денег, которые получал от каталонского клуба за консультации.