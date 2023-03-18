«Спартак» проиграл «Оренбургу» в гостевом матче РПЛ

В матче 20-го тура чемпионата России «Оренбург» дома обыграл «Спартак».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей голы забили Юрий Ковалев (17-я минута) и Дмитрий Воробьев (23-я).

Подопечные Марцела Лички набрали 31 очко и поднялись на шестую позицию.

Красно-белые с 40 очками остались на второй строчке.

В следующем туре «Спартак» 1 апреля на своем стадионе примет «Ахмат». «Оренбург» в этот же день так же дома сыграет в гостях против «Крыльев Советов».

РПЛ

20-й тур

«Оренбург» - «Химки» (Московская область) - 2:0 (2:0)

Голы: Ковалев, 17; Воробьев, 23



