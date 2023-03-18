«Спартак» проиграл «Оренбургу» в гостевом матче РПЛ

В матче 20-го тура чемпионата России «Оренбург» дома обыграл «Спартак».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
В составе победителей голы забили Юрий Ковалев (17-я минута) и Дмитрий Воробьев (23-я).
Подопечные Марцела Лички набрали 31 очко и поднялись на шестую позицию.
Красно-белые с 40 очками остались на второй строчке.
В следующем туре «Спартак» 1 апреля на своем стадионе примет «Ахмат». «Оренбург» в этот же день так же дома сыграет в гостях против «Крыльев Советов».
РПЛ
20-й тур
«Оренбург» - «Химки» (Московская область) - 2:0 (2:0)
Голы: Ковалев, 17; Воробьев, 23
источник: «Советский спорт»