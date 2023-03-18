Сборная Хорватии объявила о продлении контракта с Даличем 

Златко Далич продлил свое трудовое соглашение со сборной Хорватии до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба местной футбольной ассоциации.

Отмечается, что под руководством хорватского тренера национальная команда добралась до финала чемпионата мира 2018 года и завоевала бронзу на мундиале в Катаре.

Сообщается, что наставник сборной Хорватии поблагодарил всех за оказанное доверие и поддержку. Он также заявил, что это работа является для него самой большой честью и удовольствием.

Добавим, что Далич был назначен на пост главного тренера сборной Хорватии в октябре 2017 года.