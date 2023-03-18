Новым капитаном сборной Испании станет Мората 

Форвард «Атлетико» Альваро Мората выбран в качестве нового капитана сборной Испании. Об этом пишет испанская пресса.

Отмечается, что бывший лидер испанской национальной команды Серхио Бускетс принял решение о завершении международной карьеры.

Сообщается, что ранее 30-летний нападающий уже выходил на поле за сборную Испании с капитанской повязкой, однако с этого момента будет выполнять эту роль на постоянной основе.

Напомним, что Мората дебютировал за сборную Испании в ноябре 2014 года. С тех пор за «красную фурию» он провел 61 матч, забил 30 голов и отдал семь результативных передач.