Стала известна причина увольнения Виейра из «Кристал Пэласа»

Руководство «Кристал Пэлас» приняло решение расстаться с главным тренером команды Патриком Виейрой из-за слишком мягкого характера. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что француз возглавлял «орлов» с июля 2021 года.

Как утверждает источник, в лондонской команде остались недовольны тем фактом, что 46-летний специалист слишком лояльно относится к игрокам и не подвергает их критике. Лондонцы не могут выиграть на протяжении 12 матчей.

Добавим, что в настоящее время «Кристал Пэлас» располагается на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 27 очков после 27 проведенных встреч.