Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили поделился мнением о своем соотечественнике, форварде «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Отмечается, что по признанию 22-летнего вратаря, игроки являются хорошими друзьями с раннего детства.

«Я знаком с ним с того момента, когда был маленьким. Мы близкие друзья и всегда были вместе. Определенно, Хвича является отличным парнем, который живет ради футбола. Он настоящий фанат этой игры», – приводит слова Мамардашвили испанская пресса.

Напомним, что Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года. В текущем сезоне за неаполитанцев 22-летний футболист провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.