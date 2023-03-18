«Лидс» претендует на защитника дортмундской «Боруссии» Геррейру

«Лидс» рассматривает возможность приобретения защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейро. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что 29-летний игрок регулярно вызывает в сборную Португалии.

Как утверждает источник, «павлины» рассчитывают подписать португальского футболиста бесплатно ближайшим летом, после того как у игрока истечет контракт со «шмелями».

Напомним, что Геррейро выступает за «Боруссию» с 2016 года. В текущем сезоне за черно-желтых он отыграл 26 матчей, забил четыре гола и отдал девять результативных передач.