Тренерские штабы «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» определились со стартовыми составами на матч 28-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча команд пройдет на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Начало матча – 18:00 мск.

«Саутгемптон»: Базуну, Уокер-Питтерс, Беднарек, Перро, Белла-Котчап, Лавия, Уорд-Проуз, Элйоноусси, Армстронг, Уолкотт, Адамс.

«Тоттенхэм»: Форстер, Ромеро, Дайр, Ленгле, Порро, Хейбьерг, Скипп, Дэвис, Ришарлисон, Кейн, Сон.

Напомним, что на данный момент «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков после 27 проведенных матчей. «Саутгемптон» располагается на последней, 20-й строчке, имея в своем активе 22 очка.