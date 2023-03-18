Анчелотти признался, что хочет продолжить работать в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался насчет своего будущего в мадридской команде.

Отмечается, что 63-летний специалист желает остаться на посту главного тренера сливочных.

Это решение должна принимать команды. Я бы хотел работать здесь всю жизнь, но это нереально. Мне хочется остаться в «Реале». Независимо от того, сколько времени я еще проведу на этой работе, я буду наслаждаться этим периодом, приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Анчелотти второй раз за карьеру возглавил «Реал» в июле 2021 года. В прошлом году команда под его руководством завоевала Лигу чемпионов и стала чемпионом Испании. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2024 года.