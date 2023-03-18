«Выстояли в непростых отрезках, а в концовке выглядели свежее «Урала». Йоканович - о победе «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович отреагировал на победу команды над «Уралом».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых.

«Выстояли в непростых отрезках встречи, а в концовке выглядели свежее соперника и находили пространство для контратак, одна из которых позволила нам победить. Да, если анализировать наши действия, то мы делали много невынужденных ошибок и должны были качественнее действовать в каких-то моментах. Но при этом я очень доволен характером, который команда показала на поле», - цитирует специалиста пресс-служба «Динамо».

Бело-голубые с 35 очками идут четвертыми в турнирной таблице РПЛ.