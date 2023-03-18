«Реал» может подписать Лукаку ближайшим летом 

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, арендованный «Интером» до конца сезона, интересен «Реалу». Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что миланский клуб не намерен выкупать бельгийца у «пенсионеров».

По информации источника, в трансфере 29-летнего футболиста лично заинтересован наставник мадридской команды Карло Анчелотти. Сделка может состояться следующим летом. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне за «Интер» Лукаку принял участие в 18 встречах, отличился пятью забитыми мячами и одним ассистом. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2026 года.