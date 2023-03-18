Салах рассчитывает покинуть «Ливерпуль» в конце сезона 

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах рассматривает возможность сменить клуб ближайшим летом. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что 30-летний игрок выступает за мерсисайдцев с 2017 года.

По информации источника, египетский футболист все больше размышляет над тем, чтобы покинуть команду Юргена Клоппа в скором времени. Форвард хочет перейти в новый топ-клуб. Приоритетным вариантом для игрока красных остается Ла Лига.

Добавим, что в нынешнем сезоне за «Ливерпуль» Салах отыграл 39 матчей, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.