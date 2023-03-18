«Нам не хватило «огня» в концовке матча с «Динамо». Гончаренко - о поражении «Урала»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко отреагировал на результат матча своей команды против «Динамо» в 20-м туре чемпионата России.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых.

«В раздевалке «Урала» царит уныние, команда расстроена поражением. Говорят о какой-то серии, но в ней ситуация могла несколько раз качнуться так, что мы могли проиграть. Нам не хватило огня, чтобы сделать что-то финальное в штрафной площади соперника, потому что давление было», — цитирует Гончаренко пресс-служба «Урала».