Дзюба вернулся в расположение «Локомотива» 

Российский форвард Артем Дзюба вернулся в состав «Локомотива». Об этом сообщил спортивный директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов.

Отмечается, что из-за микроповреждения 34-летний игрок пропустил четвертьфинальную встречу Пути регионов Кубка России с «Акроном» (1:1, пенальти 6:7).

Добавим, что Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. С тех пор за клуб РПЛ он провел четыре матча и забил три гола.

Сегодня, 18 марта, подопечные Михаила Галактионова на своем поле примут «Краснодар» в матче 20-го тура чемпионата России.