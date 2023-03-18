ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дзюба вернулся в расположение «Локомотива» 

34-летний нападающий пропустил кубковый матч красно-зеленых с «Акроном». 
18 марта 2023 18:01
автор: Глеб Шевяков

Российский форвард Артем Дзюба вернулся в состав «Локомотива». Об этом сообщил спортивный директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов.

Отмечается, что из-за микроповреждения 34-летний игрок пропустил четвертьфинальную встречу Пути регионов Кубка России с «Акроном» (1:1, пенальти 6:7).

Добавим, что Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. С тех пор за клуб РПЛ он провел четыре матча и забил три гола.

Сегодня, 18 марта, подопечные Михаила Галактионова на своем поле примут «Краснодар» в матче 20-го тура чемпионата России.

Дзюба вернулся в расположение «Локомотива» 
34-летний нападающий пропустил кубковый матч красно-зеленых с «Акроном». 
18.03.2023 18:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Нам не хватило «огня» в концовке матча с «Динамо». Гончаренко - о поражении «Урала»
Решающий гол был забит на 90-й минуте.
18.03.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Салах рассчитывает покинуть «Ливерпуль» в конце сезона 
Египтянин хочет попробовать свои силы в чемпионате Испании.
18.03.2023 17:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Выстояли в непростых отрезках, а в концовке выглядели свежее «Урала». Йоканович - о победе «Динамо»
Московский клуб прервал серию клуба из Екатеринбурга без поражений.
18.03.2023 17:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Реал» может подписать Лукаку ближайшим летом 
Форвард «Челси» в настоящее время выступает за «Интер» на правах аренды.
18.03.2023 17:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Анчелотти признался, что хочет продолжить работать в «Реале»
Ранее появилась информация, что итальянец может покинуть королевский клуб по завершении сезона. 
18.03.2023 17:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно расписание матчей полуфиналов плей-офф Кубка России
В начале апреля состоятся матчи первого этапа, проигравшие в которых вылетят из розыгрыша турнира, а победители встретятся с командами, потерпевшими поражение в матчах полуфинала Пути РПЛ.
18.03.2023 17:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Уолкотт и Кейн – в стартовых составах «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» на матч АПЛ
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
18.03.2023 17:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Лидс» претендует на защитника дортмундской «Боруссии» Геррейру
Следующим летом у португальца истекает контракт с немецкой командой. 
18.03.2023 17:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика