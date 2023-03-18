«Факел» одержал вторую победу в сезоне, обыграв дома «Сочи»

«Факел» на своем поле обыграл «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России.

Встреча в Воронеже завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились Георгий Гонгадзе (34-я минута, с пенальти) , Руслан Магаль (73-я) и Евгений Марков (79-я).

Таким образом, «Сочи» с 28 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. «Факел» находится на 14-й строчке, имея в своем активе 17 очков.

В следующем туре «Сочи» отправится в гости к «Динамо» (1 апреля), а «Факел» сыграет дома против ЦСКА.