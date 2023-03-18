Дзюба и Сперцян попали в стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч РПЛ

«Локомотив» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд пройдет сегодня, 18 марта, на «РЖД Арене» в Москве. Начало матча – 19:30 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Смольников, Тикнизян, Кузьмичев, Конти, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Пиняев, Камано.

«Краснодар»: Агкацев, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Кади, Кордоба, Олусегун, Дэвид.

Добавим, что в настоящее время «Локомотив» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 19 сыгранных матчей. «Краснодар» идет 8-м, имея в своем активе 29 очков.