Кварацхелия попал в сферу интересов «ПСЖ», «Реала» и «Манчестер Сити»

Три футбольных гранда рассматривают возможность покупки нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Речь идет о «ПСЖ», «Реале» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своих соцсетях.

Отмечается, что грузинский футболист присоединился к неаполитанцам в начале нынешнего сезона.

По информации источника, команды предпримут попытку заполучить 22-летнего игрока летом 2023 года. Сообщается, что «адзурри» не готовы расстаться с форвардом менее, чем за 180 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне в составе «Наполи» Кварацхелия провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с командой Лучано Спаллетти рассчитан до конца сезона-2026/2027.