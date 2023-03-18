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Юлиан Нагельсманн: Тот, кто передает в СМИ тактические заметки, вредит каждому из игроков «Баварии»

18 марта 2023 19:07
автор: Александр Поволоцкий

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что в его команде есть человек, который передает третьи лицам тактические заметки.

Ранее немецкие СМИ опубликовали план мюнхенской команды на игру 20-го тура чемпионата Германии против «Бохума» (3:0).

«Тот, кто передает тактические схемы СМИ, вредит каждому из футболистов. Не понимаю, какие у него могут быть мотивы, кроме облегчения задачи противнику. Дело не в деньгах. Очень сложно будет найти «крота», - сказал Нагельсманн

Отметим, что «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 52 очка.

источник: «Советский спорт»
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