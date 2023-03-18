Анчелотти заявил, что «Реал» будет играть с «Барселоной» в атакующем стиле 

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящей встречи 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

Отметим, что игра пройдет завтра, 19 марта, в Барселоне на арене «Камп Ноу».

«В данный момент трудно предугадать, как закончится этот матч. В прошлую нашу встречу соперник много времени провел в защите. Наша команда постарается играть в атаку, чтобы забить гол и выйти победителем в этом поединке», – приводит слова Анчелотти испанская пресса.

Напомним, что в настоящее время «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 65 очков после 25 проведенных матчей. «Реал» располагается на втором месте, отставая от сине-гранатовых на девять очков.