Рибери посоветовал «Баварии» купить Осимхена 

Бывший форвард «Баварии» Франк Рибери считает, что немецкой команде стоит приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что 24-летний футболист является лучшим бомбардиром этого сезона Серии А.

Контракт нигерийский игрока с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, что Осимхен присоединился к «Наполи» в 2020 году. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 28 матчей, забил 23 гола и отдал пять результативных передач.