«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Саутгемптоном»

«Тоттенхэм» на чужом поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 28-го тура чемпионата Англии.
Встреча завершилась со счетом 3:3.
В составе победителей отличились Педро Порро (45+1), Харри Кейн (65) и Иван Перишич (75).
У «святых» голы забили Че Адамс (46) и Тео Уолкотт (77), Джеймс Уорд-Праус (93).
Таким образом, команда Антонио Конте с 49 очками занимает четвертую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Рубена Сельеса находятся на 20-й строчке, имея в своем активе 23 очка.
источник: «Советский спорт»