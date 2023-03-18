«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Саутгемптоном»

Алексей Сафонов: Для Тюкавина ромбик - не просто эмблема на майке, «Динамо» - его дом

В 20-м туре РПЛ «Динамо» обыграло «Урал» на выезде со счетом 1:0. Победный гол забил в конце матча Константин Тюкавин, который вышел на игру с капитанской повязкой.