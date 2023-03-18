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Личка – о победе над «Спартаком»: «Оренбург» показал, что умеет быстро переходить в атаку 

45-летний специалист назвал победу над москвичами хорошим результатом. 
18 марта 2023 19:51
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о победе своей команды над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Отметим, что в составе «газовиков» забитыми мячами отличились Юрий Ковалев и Дмитрий Воробьев.

«Добыли домашнюю победу над «Спартаком», который весь сезон находится в отличной форме. Это прекрасный результат для нас. Во втором тайме было сложно, приходилось терпеть, но смогли победить. Наша команда показала, что умеет быстро переходить в атаку, у наших форвардов хорошая скорость и реализация при выходах один на один. Сегодня мы были лучше», – приводит слова Лички пресс-служба «Оренбурга».

Добавим, что в данный момент «Оренбург» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков после 20 проведенных матчей. «Спартак» располагается на втором месте, имея в своем активе 40 очков.

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