Алексей Сафонов: Для Тюкавина ромбик - не просто эмблема на майке, «Динамо» - его дом

Мы поговорили о Тюкавине с его агентом Алексеем Сафоновым.

- Объективно, «Урал» играл лучше, но счет на табло, - говорит Алексей Сафонов.

- Ваш подопечный вышел с капитанской повязкой, потому что штатный капитан Даниил Фомин пропускал игру из-за дисквалификации.

- В «Динамо» основной капитан - Фомин, его заместители Смолов и Тюкавин. Косте уже доверяли повязку, а он доказывает это игрой – выходит, забивает, как сегодня в Екатеринбурге. В таком возрасте он – лидер команды.

На данный момент Костя по своему физическому состоянию, по КПД лучший нападающий среди россиян.

У Кости есть лидерские качества, плюс верность клубу – для него динамовский ромбик не просто эмблема на майке. «Динамо» - его дом.