Мерсон заявил, что «Челси» пройдет «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов 

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о двухматчевом противостоянии «Челси» и «Реала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что 54-летний англичанин видит «пенсионеров» в полуфинале турнира.

«У «Челси» все налаживается. Это очень опасная команда, которая способна выбить «Реал» по итогам двух встреч в Лиги чемпионов. Месяц назад все бы хотели получить в соперники этот клуб, но ситуация кардинально меняется», – приводит слова Мерсона британская пресса.

Добавим, что «Челси» одержал три победы кряду. В турнирной таблице АПЛ лондонцы занимают 11-ю строчку, набрав 37 очков после 26 матчей.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между подопечными Грэма Поттера и «Реала» назначен на 12 апреля.