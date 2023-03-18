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Араухо назвал «Барселону» лучшим клубом мира

По мнению уругвайца, у сине-гранатовых собрался один из самых сильных составов в футболе. 
18 марта 2023 20:50
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился мнением о уровне испанского гранда в этом сезоне.

Отмечается, что в нынешнем сезоне каталонский клуб вылетел из розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Мы не должны следить за нашими соперниками. «Барселона» – лучший клуб мира, поэтому другие команды должны опасаться нас. Нам не повезло, при таком уровне игроков в составе, мы обязаны были быть в плей-офф Лиги чемпионов. Еще нас подвели травмы ключевых футболистов. В следующем сезоне команда покажет себя гораздо лучше», – приводит слова Араухо испанская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 65 очков после 25 матчей.

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