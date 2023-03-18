Капелло уверен, что «Наполи» пройдет в полуфинал Лиги чемпионов 

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что «Наполи» окажется в полуфинале Лиги чемпионов.

Отмечается, что в четвертьфинальную стадию главного еврокубкового турнира пробились сразу три итальянские команды.

«Мне кажется, что «Наполи» точно будет в полуфинале. Однако все зависит еще от того, в какой форме подойдут к матчу Тео Эрнандес и Леау. Они способны протащить «Милан» в следующую стадию», – приводит слова Капелло итальянская пресса.

Добавим, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом» состоится 12 апреля. Ответная игра назначена на 18 апреля.