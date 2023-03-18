Гол Дзюбы принес «Локомотиву» домашнюю победу над «Краснодаром» 

«Локомотив» на своем поле обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-зеленых.

В составе домашней команды по голу забили Максим Глушенков (51-я минута) и Артем Дзюба (65). На 46-минуте встречи в свои ворота забил игрок черно-зеленых Сергей Волков. За гостей забитыми мячами отличились Хуниор Алонсо (29) и Джон Кордоба (39).

В концовке первого тайма нападающий хозяев Артем Дзюба на реализовал пенальти.

На 63-й минуте матча с поля был удален защитник «быков» Кристиан Рамирес. Спустя девять минут защитник москвичей Игорь Смольников также покинул поле, получив вторую желтую карточку.

Таким образом, «Локомотив» набирает 22 очка и поднимается на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» занимает восьмое место с 29 очками.

РПЛ

20-й тур

«Локомотив» – «Краснодар» – 3:2 (0:2).

Голы: Баринов, 47. Глушенков, 51. Дзюба, 65 – Алонсо, 29. Кордоба, 39.

Удаления: Рамирес, 63 – Смольников, 72.