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Тен Хаг оценил итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы для «Манчестер Юнайтед»

В двухматчевом противостоянии манкунианцам предстоит сыграть с «Севильей». 
18 марта 2023 21:52
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.

Отмечается, что жребий свел «красных дьяволов» с испанской «Севильей».

«Понимаем, что будет сложно. Нам достался серьезный, опытный соперник с хорошей репутацией. Они уже выигрывали этот титул несколько раз. Сейчас я недостаточно знаю об этой команде, но уже с нетерпением жду нашего соперничества. Желаем пройти дальше, поэтому отдадим все силы ради победы», – приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей» состоится 13 апреля в Англии. Ответная игра пройдет в Испании, 20 апреля.

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