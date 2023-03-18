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Полузащитник «Локомотива» Баринов признан лучшим игроком матча с «Краснодаром»

Благодаря усилиям хавбека «железнодорожники» забили свой первый гол в ворота соперника.   
18 марта 2023 22:09
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был признан лучшим игроком встречи 20-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Михаила Галактионова. По ходу матча московский клуб уступал сопернику со счетом 0:2.

26-летний игрок красно-зеленых провел на поле все 90 минут и своими действиями добился первого гола своей команды, который записали как автогол защитника «быков» Сергея Волкова.

Добавим, что Баринов является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне за «железнодорожников» он провел 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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