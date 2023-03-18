Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн» и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Кельн».

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев, в составе которой дубли оформили Себастьен Аллер и Марко Ройс. Еще по разу отличились Рафаэль Геррейру и Дониел Мален.

Гости ответили точным ударом Дави Зельке.

Таким образом, «Боруссия» набрала 53 очка и возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии. «Козлы» с 27 очками остались на 13-й позиции.

Бундеслига

25-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) - «Кельн» - 6:1 (4:1)

Голы: Геррейру, 15; Аллер, 17; 69; Ройс, 32; 70; Мален, 36 - Зельке, 42.