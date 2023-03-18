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«Челси» дома упустил победу над «Эвертоном» 

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
18 марта 2023 22:25
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Челси» на своем поле не смогли обыграть «Эвертон» в матче 28-го тура АПЛ.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 2:2.

За хозяев поля забитыми мячами отличились Жоау Феликс (52-я минута) и Кай Хаверц (76). Гости ответили голами Абдулайе Дукуре (69) и Эллиса Симмса (90).

Таким образом, лондонский клуб набирает 38 очков и поднимается на десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ириски» располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 26 очков после 28 матчей.

Добавим, что 1 апреля «Челси» сыграет дома с «Астон Виллой», а 3 апреля «Эвертон» примет на своем поле «Тоттенхэм».

АПЛ

28-й тур

«Челси» – «Эвертон» – 2:2 (0:0)

Голы: Феликс, 52. Хаверц, 76 (пенальти) – Дукуре, 69. Симмс, 90.

источник: «Советский спорт»
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