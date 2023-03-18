Дзюба прокомментировал победу «Локомотива» над «Краснодаром» в матче РПЛ

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о победе своей команды над «Краснодаром» (3:2) в матче 20-го тура РПЛ.

Отмечается, что по ходу встречи 34-летний игрок не реализовал пенальти и забил один гол.

«Этот матч – триллер, по которому можно снимать фильм. Первый тайм оказался полным провалом, однако в итоге все вышло замечательно. Круто. Благодарю всех, кто поддерживал нас все эти минуты, атмосфера была прекрасной», – приводит слова Дзюбы пресс-служба РПЛ.

Напомним, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. С тех пор за команду Михаила Галактионова он провел пять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

В настоящий момент «железнодорожники» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 29 очков.